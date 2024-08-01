Отец троих детей из Шахт погиб, сражаясь один против дронов ВСУ

Как рассказал двоюродный брат погибшего бойца Александр, Руслан вернулся домой после первой своей командировки, но вскоре решил вернуться на фронт, не желая оставлять товарищей. Несмотря на просьбы родных поберечь себя, 35-летний отец троих детей отправился обратно в зону боевых действий.

По словам сослуживцев, Кочетов проявлял поразительное бесстрашие на поле боя. Во время очередной атаки на позиции российских войск он сам вышел вперед с оружием, начав уничтожать украинские беспилотники один за другим. Противник быстро выявил его как главную угрозу для своей техники и обрушил на него огонь сразу нескольких дронов.

В неравной схватке опытный боец из Ростовской области не выстоял — он получил смертельные ранения. Это произошло 4 июля, всего через несколько дней после его возвращения с очередной ротации.

Родные Кочетова говорят, что он был очень талантливым во всем, что касалось охоты и рыбалки, а также безгранично любил своих троих детей. Земляки характеризуют его как надежного и отзывчивого человека, пользовавшегося уважением в родном районе.