сегодня в 08:59

Отец погибших из-за дихлофоса 4 детей в Красной Сопке получил 2 года условно

Отца четырех детей, которые погибли около года назад от дихлофоса в красноярском населенном пункте Красная Сопка, Дмитрия Виноградова приговорили к двум годам условного лишения свободы. Ему также назначили испытательный срок три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Суд признал отца виновным в причинении смерти по неосторожности по части 3 статьи 109 УК РФ.

Адвокат Дмитрия Виноградова просил оправдать его подзащитного. Мужчина мог не знать о последствиях своих действий. Подсудимый просил «не судить его строго».

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Тогда мужчина обработал свой дом средством для уничтожения насекомых. По мнению суда, во внимание отец детей инструкцию не принял, меры предосторожности не соблюдал.

Виноградов превысил рекомендуемую изготовителем норму расхода вещества в зависимости от площади квартиры. Во время обработки жилья компоненты средства оказались на еде, тарелках, мебели и кровати.

Затем Виноградов не последовал советам, указанным на упаковке средства, и не проветрил помещение сквозным потоком воздуха, не сделал влажную уборку поверхностей после обработки. Мужчина запустил детей в помещение, разрешил им есть и спать там.

На следующий день всем членам семьи поплохело. Их увезли в больницу с признаками кишечного расстройства.

Врачи оказали пострадавшим помощь. Однако четверо детей погибли. Согласно экспертизе, все они скончались из-за острого отравления деструктивным ядом системного действия (инсектицидами).

Мужчина рассказал, что действительно не оставил проветривать дом на ночь. Он разрешил детям войти, поскольку запаха вещества в помещениях не ощущалось.