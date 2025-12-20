«Отец-подкаблучник»: внук набросился с ножом на бабушку и дедушку в Ленобласти

Внук набросился с ножом на бабушку и дедушку в Ленинградской области. Во время нападения 17-летний подросток кричал, что они воспитали его отца «подкаблучником», сообщает Baza .

Инцидент произошел в квартире многоэтажки по улице Карла Маркса в городе Сясьстрой. Молодой человек схватил нож в ходе семейного спора о правильности воспитания его отца. Он обвинил бабушку и дедушку в том, что они воспитали отца подкаблучником, что помешало его спортивной карьере. Когда аргументы иссякли, юноша начал наносить удары ножом.

Пострадавших пенсионеров экстренно госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают состояние пострадавших как среднее и удовлетворительное.

Правоохранительные органы задержали нападавшего. В отношении внука возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек.

