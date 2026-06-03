Отец Кунгурова потребовал сбросить манекен с 9-го этажа
Отец оперного певца Евгения Кунгурова, признанный потерпевшим по делу о доведении до самоубийства, намерен добиваться проведения следственного эксперимента с манекеном, сообщает RT.
Виктор Кунгуров настаивает на дополнительной проверке обстоятельств гибели сына. В рамках расследования он потребует провести следственный эксперимент — сбросить манекен из окна девятого этажа, чтобы изучить траекторию падения.
Адвокат Евгений Черноусов сообщил, что признание отца потерпевшим дает ему процессуальные права.
«Признание отца Евгения потерпевшим имеет большое значение, поскольку у потерпевшего сразу, согласно УПК РФ, возникают определенные права: обжаловать, требовать, чтобы было реально возбуждено уголовное дело с конкретной квалификацией, присутствовать на следственных экспериментах», — сказал Черноусов.
По словам защитника, манекен планируют сбросить из квартиры, «где якобы было совершено самоубийство». Эксперимент должен помочь установить, каким образом тело певца оказалось под окнами дома и что именно произошло.
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