Отец Кунгурова потребовал сбросить манекен с 9-го этажа

Адвокат Черноусов сообщил о новом следственном эксперименте в деле Кунгурова

Отец оперного певца Евгения Кунгурова, признанный потерпевшим по делу о доведении до самоубийства, намерен добиваться проведения следственного эксперимента с манекеном, сообщает RT .

Виктор Кунгуров настаивает на дополнительной проверке обстоятельств гибели сына. В рамках расследования он потребует провести следственный эксперимент — сбросить манекен из окна девятого этажа, чтобы изучить траекторию падения.

Адвокат Евгений Черноусов сообщил, что признание отца потерпевшим дает ему процессуальные права.

«Признание отца Евгения потерпевшим имеет большое значение, поскольку у потерпевшего сразу, согласно УПК РФ, возникают определенные права: обжаловать, требовать, чтобы было реально возбуждено уголовное дело с конкретной квалификацией, присутствовать на следственных экспериментах», — сказал Черноусов.

По словам защитника, манекен планируют сбросить из квартиры, «где якобы было совершено самоубийство». Эксперимент должен помочь установить, каким образом тело певца оказалось под окнами дома и что именно произошло.

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