«Отекли язык, губы и веки»: россиянка чуть не умерла из-за съеденной халвы
В Орле у женщины развился отек Квинке из-за халвы
Жительница Орла едва не умерла после съеденной халвы. Спасли пострадавшую оперативно прибывшая бригада скорой помощи, сообщают «Орловские новости».
По словам медиков, у женщины развилась тяжелая аллергия. Кй было тяжело дышать и глотать, а также отекли язык, губы и веки. Орловчанка приняла препарат против аллергии, но ее самочувствие не изменилось.
«Уже на этапе приема вызова было понятно — отек Квинке!» — заявили в медорганизации.
Заболевание в любой момент может осложниться удушьем и привести к смерти. Прибывшие врачи оперативно оказали первую помощь, а при стабилизации состоянии госпитализировали местную жительницу.
В настоящее время орловчанка хорошо себя чувствует и уже поблагодарила своих спасителей.