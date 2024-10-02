«Отекли язык, губы и веки»: россиянка чуть не умерла из-за съеденной халвы

По словам медиков, у женщины развилась тяжелая аллергия. Кй было тяжело дышать и глотать, а также отекли язык, губы и веки. Орловчанка приняла препарат против аллергии, но ее самочувствие не изменилось.

«Уже на этапе приема вызова было понятно — отек Квинке!» — заявили в медорганизации.

Заболевание в любой момент может осложниться удушьем и привести к смерти. Прибывшие врачи оперативно оказали первую помощь, а при стабилизации состоянии госпитализировали местную жительницу.

В настоящее время орловчанка хорошо себя чувствует и уже поблагодарила своих спасителей.