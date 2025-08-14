Отдыхающих на пляжах Пхукета предупредили о ядовитом моллюске «синий дракон»

По данным Минздрава Таиланда, на одном из пляжей Пхукета был найден ядовитый моллюск «синий дракон», сообщает РИА Новости .

Посетителей пляжей призывают к осторожности при купании в море. Появление одного моллюска может указывать на то, что на побережье могло принести и других особей этого вида.

Обычно «синий дракон» живет в открытым море далеко от берегов. Кроме того, самостоятельно передвигаться он не умеет. При этом его укус опаснее, чем у «португальского кораблика».

Прикасаться к этому животному нельзя, а в случае укуса пострадавшего надо обездвижить. Растирать пораженный участок кожи нельзя — движение может усилить воздействие яда.