«Отдам тебя Панину*»: архитектор из Москвы душил своего пса, снимая это на видео

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Московский дизайнер-архитектор душил свою собаку и снимал это на видео

Дизайнер-архитектор из Москвы душил свою собаку, снимая процесс на видео. На него заявили в полицию по подозрению в издевательствах над домашним питомцем после того, как мужчина выложил соответствующий ролик в социальные сети, сообщает « Осторожно, Москва ».

«Отдам тебя Панину*. Будет тебя воспитывать», — сказал мужчина собаке.

Над псом, предположительно, издевается дизайнер-архитектор из Москвы Тимофей П. Известно, что мужчина забрал питомца породы тайский риджбек домой по объявлению.

Тимофей на протяжении четырех дней публиковал видео, на которых издевался над животным. Ролики появлялись на его собственном канале, а затем — на форумах волонтеров и в соцсетях.

Неизвестно, где сейчас находится собака. Архитектор называет разные версии — то питомца отобрали правоохранители, то он в приюте.

Кроме того, мужчина пояснил, что не издевался над псом, а действовал в рамках самообороны. Крупная собака вела себя агрессивно: она не выпускала молодого человека из комнаты.

По словам дизайнера-архитектора, питомец в целом вел себя приемлемо, но дома нападал. Так, собака постоянно кусала мужчину за руки.

Пользователи, которые увидели ролики, обратились в полицию. Они написали заявление и теперь ищут собаку.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ, а также признан в России иноагентом.