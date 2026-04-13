Отчим-наркоман сломал падчерице позвоночник, а пасынка забил до смерти

Трагедия произошла в Омской области. Отчим пил, употреблял наркотики и издевался над двумя трехлетними детьми. Падчерице он сломал позвоночник, а пасынка вовсе забил до смерти, сообщает Mash Siberia .

Когда обнаружили труп ребенка, мужчина попытался списать все на драку между детьми, однако никто не поверил, что такие ужасные травмы мог нанести ребенок. Позже он признался, что убил пасынка. Дети не хотели спать, и мужчина сорвался.

Мать малышей рассказала, что отчим был строгим, но руку не поднимал. Сам мужчина заявил, что бил детей, но только в воспитательных целях. Он работает водителем, а мать домохозяйка, которая жила на пособия за шестерых детей.

Женщину ограничили в родительских правах, а отчиму грозит пожизненный срок. Также следователи проверяют работу местных органов опеки.

В настоящий момент дети находятся под опекой родственников родного отца.

