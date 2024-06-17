Отбирали ножи у других зеков: вскрылись детали подготовки захвата СИЗО в Ростове

Шестеро арестантов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, готовили свой план по ночам и пытались завербовать в свои ряды других находящихся в изоляторе. Сокамерникам злоумышленники предлагали деньги, убеждая в удачном побеге из заключения, сообщает Life.ru .

По словам четверых заключенных, захватчики пытались завербовать их в свои ряды. Они отметили, что арестанты долгое время, в основном после отбоя, обсуждали свои намерения и планы.

Шестеро злоумышленников, которые накануне взяли в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, пытались завербовать как можно больше других заключенных. По словам сокамерников, у тех, кто отказывал боевикам, отбирали ножи, которые незаконно попадали в изолятор через передачи.

Утром 16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двоих сотрудников СИЗО. Захватчики требовали машину и возможность покинуть Россию. Переговоры с боевиками не дали результата, и вскоре злоумышленников ликвидировал штурмовавший изолятор спецназ.

По факту произошедшего проводится проверка, дело контролируется лично председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Захватчики заложников в ростовском СИЗО заявляли, что связаны с ИГИЛ*.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России