От жителей Московского региона начали уползать змеи, подаренные на Новый год

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что у жителей Москвы и Подмосковья начали массово расползаться домашние змеи, подаренные на Новый год в качестве символа, сообщает Газета.ru .

«Сейчас змеи начали расползаться у жителей Москвы и Подмосковья. Спрашивают, почему так много случаев таких стало. Да элементарно: потому что на год Змеи все дарили друг другу подарки, и спрос увеличился в десятки раз, по свидетельству тех, кто занимается продажей этих экземпляров», — отметил парламентарий.

По его словам, люди не знают, что со змеями дальше делать, не осознают потенциальных последствий владения экзотическими рептилиями и то, какие риски это подразумевает.

Тем, кто по стечению обстоятельств стал обладателем подобных существ, рекомендуется найти им новых владельцев. Ведь предсказать развитие событий в будущем невозможно, заключил Бурматов.