От Самары до Алтая: агроном рассказал о рисках нашествия саранчи в стране

Биолог и агроном Михаил Воробьев заявил, что при нашествии саранчи насекомые уничтожают огромные количества посевов и назвал этот риск «казнью египетской», сообщает Общественное Телевидение России .

«Когда стая саранчи садится на отдых, она съедает все, что касается растений. То есть и траву, и злаки, и листья деревьев, кустарников. Съедает все-все-все, что касается растений. В том числе и ткани, которые сделаны из хлопка, льна, джута. После их пиршества остается пустыня», — сказала агроном.

Нашествие саранчи Россельхозцентр и Минсельхоз ожидают из-за аномально теплой зимы. В зоне риска находятся Астраханская и Волгоградская, Оренбургская и Ульяновская, Новосибирская, Иркутская и Челябинска области, а также Алтай, Кубань и Ставрополье.

Согласно прогнозу, в зоне риска находятся Астраханская, Волгоградская, Самарская, Оренбургская, Ульяновская, Новосибирская, Челябинская и Иркутская области. Нашествия саранчи также ждут в Калмыкии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Татарстане, Хакасии, Якутии, Башкирии и Чувашии. Еще в список попали Ставрополье, Алтай и Кубань.

Слишком теплой зимой насекомые не гибнут, и в итоге поля, леса и луга весной атакует большее их количество. Кроме того, в отличие от других вредных насекомых, саранча склонна к стадности: они объединяются и перелетают с места на места.