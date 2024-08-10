«Остров Мечты» прокомментировал инцидент с застрявшими посетителями аттракциона

За 15 минут до закрытия парка развлечений «Остров Мечты» на аттракционе «Воздушный экспресс» автоматически включается режим торможения до полной остановки, который наблюдали посетители, сообщили РИАМО в пресс-службе парка.

Накануне СМИ сообщали, что около 5 человек застряли на аттракционе «Воздушный экспресс» в столичном парке развлечений «Остров мечты». Спуститься с обзорного монорельса посетителям помог специальный подъемник.

«Все аттракционы, установленные в парке развлечений „Остров Мечты“, сертифицированы, исправны и регулярно проходят техосмотр лицензированными специалистами, что исключает производственные сбои в работе механизмов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе парка добавили, что посетителя ничего не угрожало, так как при высадке посетителей с аттракциона сотрудники «Острова мечты» проявили бдительность и действовали в соответствии с инструкцией по безопасности.