«Осторожно, Москва»: ТЦ Columbus эвакуировали по неизвестным причинам

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Очевидцы заявляют об эвакуации торгового центра Columbus на юге столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ТЦ Columbus находится недалеко от станции метро «Пражская» в районе Чертаново.

Причины, по которым людей выводят из торгового центра, неизвестны.

Недавно зрителей эвакуировали из Большого театра в Москве после пожарной тревоги. В зале во время спектакля сработали два пожарных извещателя.