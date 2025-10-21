Оставили еду на плите и ушли: жители Лыткарина чуть не устроили пожар в квартире

Жители Лыткарина чуть не устроили пожар в квартире, оставив еду на плите

Жители городского округа Лыткарина едва не устроили пожар в квартире, оставив еду на включенной электрической плите без присмотра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Накануне вечером поступило сообщение о задымление в квартире одной из многоэтажек. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на электроплите готовилась еда, а хозяев не было дома.

Сотрудникам МЧС удалось предотвратить возникновение пожара, в результате инцидента пострадавших нет.

В отношении собственника квартиры возбудили административное дело по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

