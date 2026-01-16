Оставила бесплодной: врач разрезала пациентке здоровый орган в Екатеринбурге

Женщина с мужем хотели второго ребенка. Екатеринбурженке удалось забеременеть, но доктор заговорил о замершей беременности, а УЗИ, которое провели 25 мая 2022 года, выявило внематочную беременность. Пациентку положили в ЦГКБ № 1.

Перед операцией заведующая гинекологическим отделением успокаивала женщину, сказав, что врачи постараются сохранить правую трубу, но если что, то в любом случае останется левая, здоровая. В протоколе операция у пациентки выглядела обычно. Была подтверждена внематочная беременность справа, трубу удалили из-за риска разрыва. Левая маточная труба описана просто: «без особенностей». Через несколько дней женщину выписали, ей рекомендовали проверить проходимость левой трубы позже.

Через год, в августе 2023 года, екатеринбурженка стала готовиться к новой попытке забеременеть, для этого обратилась в клинику. Доктор после исследования сказал, что левая маточная труба рассечена хирургическим путем, женщина не сможет забеременеть, если только попробовать через ЭКО, но и это без гарантий.

Женщина написала заявление, по данному факту возбудили уголовное дело. Сначала врача обвиняли по статье о причинении вреда по неосторожности, но позднее ее переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи считают, что во время операции доктор, убедившись в здоровье левой трубы, по неустановленному мотиву разрезала ее. А чтобы скрыть свои действия, внесла в протокол ложную информацию.

Врач категорически отрицает свою вину в повреждении здоровой маточной трубы. Истину установят в суде.

