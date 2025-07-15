Останки расчлененной женщины нашли в холодильнике съемной квартиры в Барнауле

В Барнауле в одной из съемных квартир в холодильнике нашли останки расчлененной женщины, которая якобы уехала весной 2025 года на вахту и пропала. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются местные правоохранительные органы, пишет РЕН ТВ .

Предварительно установлено, что 22 апреля 2025 года мать пропавшей Алены О. получила с телефона дочери сообщение о том, что та якобы уехала работать на вахту. С этого момента женщина перестала выходить на связь.

Прошлое у Алены О. было криминальным. В 2016 году ее судили за порчу имущества, а в 2018 году — по делу о наркотиках. В настоящее время главным подозреваемым в убийстве и расчленении тела жертвы является бывший муж погибшей Роландо О. Известно, что мужчина тяжело переживал развод с женой и начал злоупотреблять алкоголем. Он также был судим, но по другим статьям: грабеж и нанесение телесных повреждений.

В квартире, где произошло убийство, правоохранители нашли разные предметы, включая три ножа и ножовку. Теперь эксперты выясняют, когда именно наступила смерть женщины и что произошло на самом деле.