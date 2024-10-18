Останки бывшего шеф-повара «Кофемании» лежали в сгоревшей машине в Королеве

Останки бывшего шеф-повара «Кофемании» обнаружили в сгоревшей машине в подмосковном Королеве. Мужчина жил в авто после развода с женой. По одной из версий, 51-летний кулинар мог совершить суицид, сообщает SHOT .

Вечером 17 октября останки известного повара нашли в иномарке Honda, припаркованной в 1,5 километре от его дома. Рядом с телом лежали несколько огнестрельных оружий, хотя разрешений на них у погибшего не было.

Бывший шеф-повар жил в машине последние полтора месяца с момента, как его выгнала жена. Пара находилась в процессе развода. Недавно имущество кулинара и его иномарку арестовали судебные приставы.

По словам бывшей жены повара, он не раз говорил о нежелании жить дальше и планировал убить себя.

Точную причину смерти погибшего установят на экспертизе.