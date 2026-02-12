Остался дома без взрослых: ребенок погиб при пожаре в Подмосковье

сегодня в 16:58

В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в частном доме

В подмосковной Истре вспыхнувший в частном доме пожар унес жизнь ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Происшествие случилось в деревне Бабкино ночью 12 февраля. Огонь охватил один из частных домов.

В результате возгорания погиб мальчик 2017 года рождения. Также пострадала девочка 2013 года рождения. Во время пожара дети были дома без присмотра со стороны взрослых.

Предварительной причиной пожара назван аварийный режим работы электросети. Точная причина еще устанавливается экспертами.

