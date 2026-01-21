Оружие и электрошокеры: какую «запрещенку» пытались пронести в суды Петербурга

Около 17,5 тыс запрещенных предметов пытались пронести в суды Петербурга за год

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу подвели итоги работы подразделений, обеспечивающих порядок в судах, за 2025 год. За это время сотрудники изъяли около 17,5 тыс. единиц запрещенных к проносу в суд предметов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

За прошедший год сотрудниками УФССП было выявлено около 17,5 тыс. единиц предметов, запрещенных к проносу в здания судов города. В их числе: оружие — 523 единицы, боеприпасы — 20 штук, электрошоковые устройства — 32 единицы и 16 893 предмета, представляющих колющую или режущую опасность. Работая по своему профилю, представители ведомства задержали 205 человек, уклонявшихся от следствия, из которых 33 разыскивались за совершение тяжких преступлений, а один — за особо тяжкое.

За отчетный период судебные приставы отработали 6348 вызовов, связанных с обеспечением безопасности судей, присяжных заседателей, других участников судебных заседаний и должностных лиц ФССП РФ. Кроме того, доставлено в судебные органы около 1350 граждан, уклонявшихся от явки по вызову суда.

За 2025 год судебными приставами было оформлено 1364 протокола об административном правонарушении по ст. 17.3 КоАП РФ (невыполнение законных требований судьи или судебного пристава), а также 707 протоколов по ст. 17.8 КоАП РФ (создание препятствий для законной деятельности должностного лица органа, ответственного за обеспечение порядка в судах).

Также по решению судебных инстанций принудительно выдворены за пределы Российской Федерации 8126 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.