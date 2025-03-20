Орск снова затапливает спустя год после страшного наводнения в Оренбуржье

В Орске затопило поселок Рабочий спустя год после наводнения в Оренбуржье

В Орске вода продолжает подтапливать поселок Рабочий после того, как река Елшанка вышла из берегов, сообщает местное издание Orsk.ru . В апреле 2024 в Орске и Оренбурге уже происходило крупное наводнение.

Местные журналисты утверждают, что местная река вышла из берегов из-за того, что «дамба была разбита во время ремонтных работ на коллекторе». 20 марта вода подступала к жилым домам, садам и вплотную подошла ко дворам на улице Болотной.

Позже издание сообщило, что в Рабочем установят насос для перекачки воды от жилых домов. На месте событий работает противопаводковая комиссия, возведена защитная насыпь.

«За сутки уровень Елшанки снизился. Из-за разлива реки вниз по течению вода подтопила садовые участки в районе поселка Рабочий. Жилые дома расположены выше по уровню реки», — комментировали в администрации Орска.

Подробнее о причинах и подробностях наводнения в Орске в 2024 году читайте в статье РИАМО.

