Организаторы теракта в «Крокусе» выделили на оружие 350 тыс. рублей

«24.02.2024 со своего счета Хамидов Х. А. перевел 350 тыс. рублей на банковский счёт открытый на имя Шахромджона Гадоева в ПАО „Сбербанк“ по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 63», — отмечается в материалах дела.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.