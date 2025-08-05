Организаторы теракта в «Крокусе» выделили на оружие 350 тыс. рублей
Организаторы теракта в «Крокус сити холле» выделили на приобретение оружия 350 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
«24.02.2024 со своего счета Хамидов Х. А. перевел 350 тыс. рублей на банковский счёт открытый на имя Шахромджона Гадоева в ПАО „Сбербанк“ по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 63», — отмечается в материалах дела.
Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.
В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.