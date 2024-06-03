Опубликованы кадры задержания «барнаульского маньяка» Виталия Манишина

На кадрах видно, как силовики врываются в частный дом и задерживают Манишина. Затем сотрудники правоохранительных органов просят мужчину представиться и заявляют ему, что в доме будет проведен обыск.

В Калманском районном суде Алтайского края начался процесс над Виталием Манишиным. В понедельник суд продлил его арест на шесть месяцев. Во время суда Манишин прятал лицо и отворачивался от камеры. Рассмотрение дела начнется 17 июня.

«Барнаульского маньяка» задержали у него дома в мае 2023 года. Во время допроса мужчина признался в убийствах абитуриенток и студенток АлтГТУ в 1999–2000 годах. Также он взял на себя вину за убийство Людмилы Обидиной в 1989 году. Следствие считает ее первой жертвой серийного убийцы.

Следствие 23 года пыталось выйти на Манишина. В 2000 году подозреваемым был Александр Анисимов, который также сознался в убийствах, однако во время следственного эксперимента мужчина покончил с собой.