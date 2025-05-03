Опубликованы кадры мощного природного пожара в Краснодарском крае

Жители Щерминовского района Краснодарского края публикуют в Сети видео мощного природного пожара, который охватил поля и затянутые камышом берега реки. Дым густой черной стеной поднимается над землей, его видно за несколько километров от места происшествия, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах жители Кубани с разных ракурсов и расстояний показали последствия пожара. На некоторых роликах видно только черный дым на горизонте, а на других просматриваются и языки открытого пламени, которые охватили землю.

Одна из местных жительниц в своем ролике сообщила, что дым, который видно от ее дома, это продукт горения камышей на берегу. Население также сообщает, что причиной пожара стал поджог, однако официально это не подтверждается. Многие люди жалуются на затрудненное дыхание из-за дыма.

По некоторым данным, поля и берега реки горят уже четвертый день, но на 3 мая фиксируются самые сильные очаги пожара. В Щербиновском районе в связи со случившимся ввели особый противопожарный режим.