Опубликованы кадры атаки ливанских бойцов по израильскому десанту в долине Бекаа

В Ливане произошло столкновение между военными подразделениями. Бойцы «Хезболлы» открыли огонь по израильским военным, которые высаживались с вертолетов в долине Бекаа. Кадры атаки появились в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Средства массовой информации региона опубликовали видеозаписи ударов. На кадрах с камер наблюдения и съемках местных жителей видно, как происходила высадка израильских военнослужащих. После этого было видно, как военные запускали в небо ракеты, а вторая сторона старалась отразить атаку. Повсюду были слышны взрывы и выстрелы.

По данным арабских СМИ, операция закончилась неудачно для израильской стороны. Часть военных погибла в ходе боестолкновения, другие оказались в окружении.

Ливанские бойцы заранее подготовились к появлению противника на этой территории. Израильские военные попали под обстрел сразу после начала десантирования.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда США и Израиль начали операцию против Ирана. Целью ударов было не допустить появление ядерного оружия у Тегерана.

