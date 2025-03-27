Опубликованы имена туристов из Москвы, убитых лавиной в Магаданской области

Число погибших при сходе лавины в Магаданской области увеличилось до четырех, утверждает SHOT . По его данным, погибшие — трое женщин и мужчина, которые были членами тургруппы из Москвы.

При сходе лавины выжил только глава группы и одна из туристок. По данным канала, команда состояла из шести москвичей: 33-летнего руководителя Никиты Котлярова, 45-летнего Константина Фидельского, 19-летней Марины Гудовой, 24-летней Анастасии Городновой, 25-летней Екатерины Ильговой и 36-летней Любови Мавлютовой.

Сейчас выясняется, кто именно из группы погиб при сходе лавины.

СМИ писали, что туристы выходили из магаданского поселка Синегорье, когда на них сошли снежные массы с возвышенности. Тургруппа передвигалась на лыжах и была официально зарегистрирована.

При сходе лавины глава тургруппы Котляров получил вывих, но смог выжить.