Опубликованы фото после сошедшей воды в результате землетрясения на Курилах

Опубликованы фото после сошедшей воды по итогам землетрясения на Курилах. Очевидцы из Северо-Курильска в Сахалинской области признали, что никогда не чувствовали столь сильных толчков, хоть и прожили долгое время в сейсмоопасном регионе, сообщает РБК .

У всех жителей Северо-Курильска на всякий случай собран «тревожный чемоданчик». В нем они держат документы, лекарства, еду, воду, консервы, а также теплые вещи.

Люди, которые долгое время живут в Северо-Курильске, взяли «тревожный чемоданчик» и отправились на сопку Альперина. Там прятались от катаклизма.

На сопке отсутствуют здания и укрытия. Людям приходилось прятаться в кустах и следить за тем, как идет вода. Некоторые по собственной инициативе взяли с собой хлеб и другие продукты, раздавали их нуждающимся.

На опубликованных РБК фото видно, как ветки деревьев разбросало по Северо-Курильску. Непогода переворачивала все на своем пути, в том числе огромный металлический резервуар, автомобили и контейнеры.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение. Его магнитуда была равна 8,8. Сильные подземные толчки ощутили и жители северных Курил. В Северо-Курильске и на Камчатке тогда объявили угрозу цунами.