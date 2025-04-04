Опубликованы фото из квартиры в Казани, где мать заколола ножницами малыша

В Сети появились первые кадры из квартиры в Казани, в которой мать зарезала ножницами своего 5-летнего ребенка. Фото публикует KazanFirst .

Судя по кадрам, квартира, где жили мать и малыш, небольшая. На фото показаны кровать и телевизор, по которому шли мультики. В «красном» углу расставлены иконы.

Также на снимках есть детский столик, на котором разбросана еда, посуда и другие вещи. В целом в квартире царит бардак. Также запечатлены на снимках ножницы и кровавая простыня.

В пятницу в квартире одного из домов на улице Фучика в Казани было обнаружено тело мертвого малыша. Следователи установили, что ребенка зарезала ножницами его собственная мать.

27-летняя девушка находилась в неадекватном состоянии во время совершения преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Девушке вскоре изберут меру пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.