Опубликовано видео задержания россиянина, который готовил теракт на ж/д

ФСБ показала кадры задержания россиянина, который готовил теракт на территории страны. Он планировал подорвать ж/д пути в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой ЦОС ФСБ России.

На опубликованных кадрах видно, как силовики настигли преступника на улице, повалили в снег и надели на него наручники. Задержанного привезли на допрос.

Мужчина 1986 года рождения, уроженец Новокузнецка. Он рассказал, что последние три месяца находился в России, а до этого был завербован в Польше украинскими спецслужбами. Ему дали деньги для переезда, с куратором связь поддерживал по мессенджеру «Сигнал».

«Первое задание было по изготовлению металлоконструкции, предназначенной для схода поездов с рельсов. Задание разведать поселок: находятся ли там камеры», — рассказал подозреваемый.

Он заявил, что осознал свою вину и в дальнейшем не будет совершать таких поступков. Суд заключил мужчину под стражу на два месяца.

