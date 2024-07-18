Опубликовано видео задержания наркодилера в Махачкале, сбившего силовиков на Zeekr
Фото - © Telegram-канал SHOT
В Сети появились кадры задержания предполагаемого наркодилера в Махачкале, который сбил силовиков на китайском авто марки Zeekr, сообщает SHOT.
На опубликованном видео задержанный лежит на асфальте, держа руки за головой. Силовики говорят мужчине, чтобы он убрал руки за спину. Недалеко в таком же положении располагается его сообщник, помогавший наркодилеру скрыться.
Ранее в Махачкале Тимур М. жестко сбил заблокировавших его силовиков на Zeekr. У сбитых сотрудников зафиксированы ушибы рук и ног. После инцидента Тимур пересел в Toyota Camry, чтобы запутать следы. В машине также был сообщник наркодилера.
В итоге автомобиль был остановлен, а обоих мужчин задержали. Китайский электрокар нашли брошенным недалеко от места ЧП.
Мужчину подозревают в распространении наркотиков. Он работал гендиректором фирмы по пожарной безопасности, а сейчас ведет ресторанный бизнес.