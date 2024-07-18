Опубликовано видео задержания наркодилера в Махачкале, сбившего силовиков на Zeekr

В Сети появились кадры задержания предполагаемого наркодилера в Махачкале, который сбил силовиков на китайском авто марки Zeekr, сообщает SHOT .

На опубликованном видео задержанный лежит на асфальте, держа руки за головой. Силовики говорят мужчине, чтобы он убрал руки за спину. Недалеко в таком же положении располагается его сообщник, помогавший наркодилеру скрыться.

Ранее в Махачкале Тимур М. жестко сбил заблокировавших его силовиков на Zeekr. У сбитых сотрудников зафиксированы ушибы рук и ног. После инцидента Тимур пересел в Toyota Camry, чтобы запутать следы. В машине также был сообщник наркодилера.

В итоге автомобиль был остановлен, а обоих мужчин задержали. Китайский электрокар нашли брошенным недалеко от места ЧП.

Мужчину подозревают в распространении наркотиков. Он работал гендиректором фирмы по пожарной безопасности, а сейчас ведет ресторанный бизнес.