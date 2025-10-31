Опубликовано видео смертельного ДТП с трамваем в Туле, где погибли 4 человека
0:33
Смертельная авария на Пролетарском мосту в Туле попала на видеорегистратор автомобиля, который двигался в попутном направлении. На кадрах видно, как трамвай сошел с рельсов в сторону встречного движения, пишет Telegram-канал «Только новости».
На опубликованных кадрах видно, как поток автомобилей, в том числе трамвай двигались по маршруту. В какой-то момент трамвай сошел с рельсов и врезался в маршрутные такси. Одна из маршруток развернулась на дороге.
Предварительно известно, что четыре человека погибли, еще 21 получили травмы разной степени тяжести.
В обстоятельствах случившегося теперь разбираются компетентные органы.
