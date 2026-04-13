Опубликовано видео с реакцией Артема Чекалина на приговор

Life.ru опубликовал видео с реакцией Артема Чекалина на вынесенный ему приговор

Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу 194,5 млн рублей по делу о незаконных валютных операциях. Life.ru опубликовал видео с его реакцией.

Суд признал Артема Чекалина виновным в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Помимо семи лет лишения свободы, блогеру назначили штраф в размере 194,5 млн рублей.

По данным следствия, Чекалин вместе с бывшей супругой Валерией и партнером Романом Вишняком перевели более 250 млн рублей на счета компаний в Объединенных Арабских Эмиратах по фальшивым документам.

Как уточняет Life.ru, во время оглашения приговора Чекалин сохранял спокойствие и не изменился в лице. После чтения вердикта к нему подошел сотрудник полиции, надел наручники и сопроводил в клетку для задержанных.

