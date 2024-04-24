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Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом Астрахань — Москва

В Сети опубликовано видео с места смертельной аварии, которая произошла на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области. Здесь столкнулись автобус, следовавший из Астрахани в Москву, и грузовой автомобиль Man, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло в 4:20 среды на 300 км автодороги. Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов заявил, что в больнице скончался водитель автобуса, пострадавший в аварии.

13 человек получили травмы средней тяжести. Детей среди пострадавших нет.

На кадрах виден разбитый автобус, стоящий на обочине. Движение транспортных средств затруднено в обе стороны. Следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства ДТП.