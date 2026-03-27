Опубликовано видео поджога банкомата Газпромбанка в Москве
Telegram-канал «112» опубликовал видео поджога в отделении Газпромбанка на юго-западе Москвы, который произошел 26 марта. Парень облил банкомат некой жидкостью.
15-летний молодой человек действовал под влиянием мошенников. Было возбуждено уголовное дело. За расследованием следят сотрудники прокуратуры Москвы.
На опубликованной записи подросток стоит у банкомата и оглядывается. Затем он обливает банкомат легковоспламеняющейся жидкостью из бутылки, достает спичку или зажигалку, поджигает объект. Раздается взрыв. Волна мгновенно выбивает двери в отделении. Сотрудники банка в первые секунды не понимают, что произошло.
Инцидент произошел вечером 26 марта. Подрыв банкомата совершили на Бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутово. Пожар после возгорания ликвидировали. Никто не пострадал. Парня задержали правоохранители.
