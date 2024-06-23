Опубликовано видео перестрелки неизвестных с полицейскими в Дербенте

В Дербенте неизвестные напали на церковь и синагогу, а также открыли огонь из автоматов по сотрудникам полиции, видео опубликовала Baza .

В Сети появились кадры перестрелки неизвестных в черной одежде и полицейских в Дербенте.

Злоумышленники открыли стрельбу по сотрудникам полиции около 17:50 по московскому времени. Через 10 минут в правоохранительные органы стали поступать звонки о стрельбе в районе церкви на улице Ленина. Затем нападавшие переместились к синагоге.

По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Также погиб гражданский из синагоги. Отмечается, что подозреваемые могут скрываться на белом автомобиле.

Ранее появилась информация о нападении на православный храм в Дербенте. Полиция Дербента поднята по тревоге.