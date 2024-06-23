Опубликовано видео перестрелки неизвестных с полицейскими в Дербенте
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В Дербенте неизвестные напали на церковь и синагогу, а также открыли огонь из автоматов по сотрудникам полиции, видео опубликовала Baza.
В Сети появились кадры перестрелки неизвестных в черной одежде и полицейских в Дербенте.
Злоумышленники открыли стрельбу по сотрудникам полиции около 17:50 по московскому времени. Через 10 минут в правоохранительные органы стали поступать звонки о стрельбе в районе церкви на улице Ленина. Затем нападавшие переместились к синагоге.
По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Также погиб гражданский из синагоги. Отмечается, что подозреваемые могут скрываться на белом автомобиле.
Ранее появилась информация о нападении на православный храм в Дербенте. Полиция Дербента поднята по тревоге.