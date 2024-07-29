сегодня в 13:40

Опубликовано видео катастрофы с пассажирским поездом в Волгоградской области

Telegram-канал «112» опубликовал видеозапись с места крушения пассажирского поезда Казань-Адлер в Волгоградской области.

На кадрах видно, как пассажирный поезд сошел с рельсов и опрокинулся на бок. Около вагонов находится большое количество людей. Некоторым пассажирам помогают вылезти из опрокинутых вагонов через окна.

Предварительно, в результате схода пассажирского поезда пострадали около 100 человек. Среди пострадавших есть дети, их число уточняется.

В настоящее время подробности происшествия выясняются. Предварительно, сход поезда с рельсов из-за выезда грузовика на пути.