Опубликовано видео атаки дрона на жилую высотку в Казани
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Telegram-канал Baza опубликовал видео о том, как беспилотник врезался в жилую высотку в Казани.
На видеоролике показано, как дрон самолетного типа влетает прямо в верхние этажи уже поврежденной высотки. После этого произошел мощный взрыв.
Как рассказали местные жители, в ЖК сейчас не работают лифты. Люди эвакуируются из дома пешком с верхних этажей.
Утром в субботу дроны атаковали 37-этажный дом «Лазурные небеса» в Казани. Произошло возгорание. Территория оцеплена из-за ЧП.