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Опубликовано видео атаки дрона на жилую высотку в Казани

Telegram-канал Baza опубликовал видео о том, как беспилотник врезался в жилую высотку в Казани.

На видеоролике показано, как дрон самолетного типа влетает прямо в верхние этажи уже поврежденной высотки. После этого произошел мощный взрыв.

Как рассказали местные жители, в ЖК сейчас не работают лифты. Люди эвакуируются из дома пешком с верхних этажей.

Утром в субботу дроны атаковали 37-этажный дом «Лазурные небеса» в Казани. Произошло возгорание. Территория оцеплена из-за ЧП.