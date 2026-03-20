Опубликовано фото разбившегося в Коломне самолета. Число жертв выросло
Фото - © Telegram-канал 112
«112» публикует фото «воткнувшегося» в землю в подмосковной Коломне легкомоторного самолета. Он получил сильные повреждения.
Погибли два человека.
«Легкомоторник» совершал плановый полет. Он поднялся в воздух с аэродрома в городе Ступино.
На опубликованном фото самолет «воткнулся» в землю и остался в полувертикальном положении. Передняя часть у него повреждена. Стекла в кабине разбиты.
