Опубликовано фото разбившегося в Коломне самолета. Число жертв выросло

сегодня в 16:25

« 112 » публикует фото «воткнувшегося» в землю в подмосковной Коломне легкомоторного самолета. Он получил сильные повреждения.

Погибли два человека.

«Легкомоторник» совершал плановый полет. Он поднялся в воздух с аэродрома в городе Ступино.

На опубликованном фото самолет «воткнулся» в землю и остался в полувертикальном положении. Передняя часть у него повреждена. Стекла в кабине разбиты.

