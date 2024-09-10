Опубликован список имен пострадавших после атаки БПЛА в Раменском

В подмосковном Раменском после ночной атаки украинских беспилотников в больницу попали шесть человек, также госпитализированы еще двое мирных жителей из деревни Прудки, девятая пострадавшая женщина умерла до приезда скорой помощи от полученных травм, сообщает Baza .

Обломки сбитого беспилотника попали в многоквартирный дом в Спортивном проезде. В итоге в больницу попала 36-летняя Марина Б. с сотрясением головного мозга, 25-летняя Марина К., у нее диагностировали открытый перелом голени. На больничную койку также попал 33-летний Владимир Б. с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

В этом же доме от полученных травм на месте скончалась 46-летняя Зинаида У., скорая помощь не успела до нее добраться.

На Высоковольтной улице из дома, куда попали осколки, в больницу увезли 28-летнего Вячеслава П. с осколочным ранением поясничной области, 25-летнего Николая С. с рваной раной лба и 41-летнего Романа П. с переломом голени.

Из деревни Прудки госпитализированы 52-летняя Ирина К. с переломом ноги и 29-летний Оматило Г. с рваной раной бедра. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ночью 10 сентября ВСУ с помощью дронов атаковали Москву и область.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами беспилотников. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей 5 соседних домов», — заявил губернатор.