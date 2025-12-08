Опрокинулась «ГАЗель»: пробка встала в районе 43 км МКАД из-за аварии
«ГАЗель» опрокинулась на 43-м км внутренней стороны МКАД
Фото - © скриншот/t.me/dtp777
В районе деревни Дудкино на внутренней стороне 43 км МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей, в том числе опрокинулась «ГАЗель», сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
На снятых очевидцами кадрах видно, что «ГАЗель» лежит на боку. Впереди на «аварийке» стоит еще одна небольшая грузовая машина.
По информации пресс-службы столичного Дептранса, на месте уже работают оперативные службы, информация об обстоятельствах аварии и пострадавших уточняется.
Водителей предупредили, что движение в районе ДТП затруднено на 2,5 км. Их призвали заранее обдумать пути объезда.
