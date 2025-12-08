Опрокинулась «ГАЗель»: пробка встала в районе 43 км МКАД из-за аварии

сегодня в 13:09

В районе деревни Дудкино на внутренней стороне 43 км МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей, в том числе опрокинулась «ГАЗель», сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На снятых очевидцами кадрах видно, что «ГАЗель» лежит на боку. Впереди на «аварийке» стоит еще одна небольшая грузовая машина.

По информации пресс-службы столичного Дептранса, на месте уже работают оперативные службы, информация об обстоятельствах аварии и пострадавших уточняется.

Водителей предупредили, что движение в районе ДТП затруднено на 2,5 км. Их призвали заранее обдумать пути объезда.

