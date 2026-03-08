сегодня в 10:05

Опреснительная установка в Бахрейне после удара Ирана получила повреждения

Министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что объект по опреснению воды получил повреждения в результате нанесенного Ираном удара, сообщает ТАСС .

Предварительно известно, что иранская сторона осуществила атаку на королевство с применением дронов.

В заявлении (МВД) подчеркивается, что подобные действия носят характер неразборчивой агрессии, направленной против гражданской инфраструктуры и приведшей к причинению материального вреда опреснительной установке.

Бахрейнское МВД не стало раскрывать точное местонахождение пострадавшего объекта, а также детали о масштабах причиненного ущерба.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, после того как США и Израиль начали операцию в Иране, целью которой является недопущение появления собственного ядерного оружия у этой страны. Тегеран стал отвечать на агрессию атаками по территории противника и американским военным базам в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.