Оправдывал теракты: блогера задержали в Петербурге за антироссийские посты

В Санкт-Петербурге задержали блогера, который публиковал антироссийские посты, сообщает «Mash на Мойке» .

Мужчина был администратором Telegram-канала с шестью тысячами подписчиков. Задержанный публиковал материалы с украинской пропагандой. Также в своих публикациях он оправдывал теракт на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Подозреваемый 1974 года рождения жил в квартире на Канонерской улице, откуда и распространял антироссийские посты. Силовики нагрянули к нему прямо домой и задержали.

Возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, произошел в одном из кафе Санкт-Петербурга весной 2023 года. Также в результате взрыва травмы различной степени тяжести получили еще 40 человек.

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