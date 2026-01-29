Опорожнялся на балконе: жительница Татарстана зарезала мужа-алкоголика за долги

В Набережных Челнах местная жительница зарезала своего супруга, который стал злоупотреблять алкоголем из-за долгов. Суд приговорил женщину к 6 годам тюрьмы, сообщает KazanFirst .

В ночь на 2 августа 2025 года женщина взяла кухонный нож нанесла не менее 3 ударов в грудь супругу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи предъявили фигурантке обвинение.

На суде обвиняемая частично признала свою вину. По ее словам, пьяный супруг отправился курить на балкон, где начал справлять нужду. Жена закрыла его на балконе. Просьбы убрать за собой мочу мужчина проигнорировал и начал молотком разбивать двери балкона.

Затем женщина пригрозила мужу, что, если он не прекратит, она достанет нож, на что тот заявил: «Мне все равно». После этого супруга взяла нож и отправилась к балкону. При этом она утверждает, что не помнит, как ударила мужа ножом. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Помимо этого, женщина рассказала суду, что супруг не работал и стал злоупотреблять алкоголем из-за большого количества долгов.

Набережночелнинский городской суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима.

