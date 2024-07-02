Операторы и приставы: мошенники осваивают новые образы
Телефонные мошенники в России стали представляться операторами и приставами
Телефонные мошенники в России стали представляться представителями компаний-операторов связи и судебными приставами, пишут СМИ.
«Мошенники действуют под видом операторов сотовой связи, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их личным данным», — пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта.
Во время звонка абоненту сообщают, что его тариф не действует и просят предоставить доступ к личному кабинету.
Таким образом, можно лишиться денег на счете или стать «обладателем» кредита в банке, предупреждает агентство.
Аферисты стали использовать и образ сотрудников ФССП, сообщает газета «Известия».
Фальшивый пристав звонит россиянам и предлагает решить вопрос о несуществующем долге, выманивая личные данные.