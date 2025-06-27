Оператор, снимавший жуткие пытки 24-летней свердловчанки, сбежал из-под ареста

В Карпинске Свердловской области из-под ареста сбежал оператор Виталий Г., снимавший на видео издевательства над 24-летней девушкой с инвалидностью, после которых она покончила с собой, сообщает E1.ru .

Мужчину отпустили под домашний арест, но он скрылся от следствия. Через некоторое время силовики его задержали.

В областном суде рассказали, что следователь попросил об изменении оператору меры пресечения, поэтому домашний арест был заменен на заключение под стражу по 2 августа этого года.

Мужчину обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении и обороте порноматериалов. Оператор снял, как нападавшая избила свою жертву, а затем села голой попой на ее лицо, удерживала ее бедрами и не давала вырваться, также мучительница помочилась на девушку.

С погибшей в городе простились 3 июня.