Опекун избивала мальчиков альпинистским шнуром и сажала в ледяную воду в Москве

Внуковская межрайонная прокуратура начала уголовное преследование против опекуна, которая истязала подопечных мальчиков 10 и 11 лет. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Во время профилактического осмотра в образовательном учреждении у ребенка обнаружили большое количество кровоподтеков. Они имели травматический характер.

По словам опекуна, она из ложно понятых целей воспитания била детей шнуром от альпинистского снаряжения. Мальчики 10 и 11 лет поделились с прокурором, что женщина вместе с сожителем предложили им «сыграть».

Суть «активности» была в том, что детям нужно было вытерпеть боль от ударов альпинистским шнуром. Еще опекун заставляла парней сидеть в ледяной воде.

Мальчиков изъяли у опекуна. Они в настоящий момент находятся в безопасности.

Против опекуна возбудили уголовное дело по пункту «а, г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса России («Истязание»), статьи 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

