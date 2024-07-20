Опасные «колокольчики»: белгородцев просят не подбирать с земли суббоеприпасы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекине и Новой Таволжанке были найдены свыше 100 опасных суббоеприпасов, сообщает радио Sputnik .

По его словам, так называемые «колокольчики» остались на территории населенных пунктов после обстрелов со стороны Украины.

«Очень прошу — взрослых и особенно детей: если вы обнаружили такой предмет, ни в коем случае не поднимайте его и не трогайте!» — предупредил Гладков.

При обнаружении суббоеприпасов жителям следует сразу же сообщать об этом в экстренные службы. Оператору по телефону надо назвать точное место находки, описание «колокольчика», а также оставить свой контактный номер.

Территорию, где была сделана опасная находка, нужно огородить до приезда специалистов, добавил губернатор.

«Такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья. Поэтому — сразу же сообщайте: саперы Минобороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют», — заключил Гладков.