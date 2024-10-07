Опасное ДТП: микроавтобус со школьниками врезался в «Ниву» у села Чернуха

В Нижегородской области несколько человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

В Большемурашкинском округе Нижегородской области произошла авария с участием школьного микроавтобуса и «Нивы». В результате ДТП пострадали двое детей и трое взрослых, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

Согласно предварительной информации, авария случилась днем 7 октября. Неподалеку от села Чернуха. На трассе «Работки — Порецкое» столкнулась «Нива» и перевозившая учеников «ГАЗель». После аварии школьная машина угодила в кювет.

В момент ДТП в микроавтобусе ехали пятеро несовершеннолетних и трое взрослых. Пострадавшими числятся пять человек, в том числе три ребенка.

Все детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники дорожной полиции. Ситуацией также заинтересовалась нижегородская прокуратура, которая даст оценку исполнению законодательства при оказании услуг и при необходимости примет меры реагирования.