Опасная продукция: молочный фальсификат обнаружили в продаже в Подмосковье

Компания-фантом подделывала молочную продукцию и сбывала ее в Подмосковье

Управление Роспотребнадзора по Московской области обратило внимание граждан на то, что в Подмосковье ООО «Алеант» производило поддельные молочные продукты и продавало их на территории региона, говорится на сайте ведомства .

Компания-фантом зарегистрирована по адресу в Подольске на улице Большая Серпуховская, 29, бокс № 14. Но при проверке выяснилось, что на самом деле по указанному адресу нет никакого предприятия «Алеант».

«Молочная продукция ООО „Алеант“ производится неустановленными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, поэтому может быть опасной и вызвать пищевое отравление», — заявили в Роспотребнадзоре.

Специалисты уже передали информацию о данной компании в правоохранительные органы для проведения оперативно-разыскных мероприятий.