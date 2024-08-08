ООН озабочена атакой на военкора Поддубного

«В ООН надеются на скорейшее выздоровление Евгения Поддубного», — заявил «Известиям» Хак.

Он добавил, что в организации решительно осуждают атаки на журналистов и обеспокоены происходящим.

Ранее военкор ВГТРК Поддубный был госпитализирован в курскую больницу после атаки дрона ВСУ на автомобиль группы журналиста.

Поддубный пришел в сознание, но находится в тяжелом состоянии.