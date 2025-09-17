Onet: управлявшего беспилотником над Варшавой украинца депортируют

сегодня в 18:52

Украинца, который запустил беспилотник над правительственными строениями в Варшаве, депортируют из Польши в родную страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Onet.

На этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что над правительственными зданиями в Варшаве на улице Бельведерской (резиденция президента) и Парковой (резиденция премьера) обезвредили беспилотник. Также были задержаны два человека.

Затем выяснилось, что беспилотник запустили 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии.

Onet пишет, что мужчину обвинили в нарушении правил воздушного движения. Его отдали пограничникам и подали ходатайство о депортации.

17-летнюю девушку допросили в качестве свидетеля. Затем ее отправили домой.